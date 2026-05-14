Представлено її глянцеву фотосесію: єдина онучка принцеси Маргарет святкує день народження
14 травня єдиній онучці принцеси Маргарет — леді Маргариті Армстронг-Джонс виповнюється 24 роки.
У Instagram журналу Tatler опублікували фотосесію з леді Маргаритою та привітання з її днем народження, написавши:
"З днем народження, леді Маргарито Армстронг-Джонс!
Можливо, найвідоміший член #Королівської Сім'ї, про якого ви ще не знаєте, — леді Маргарита, яка народилася 24 роки тому в сім'ї Девіда, 2-го графа Сноудона, та Серени, графині Сноудон.
Єдина онучка #ПринцесиМаргарет, Маргарита Елізабет Роуз Еллейн Армстронг-Джонс, з'явилася на світ лише через місяць після смерті своєї бабусі. І хоча вони ніколи не зустрічалися, дизайнерка ювелірних прикрас явно успадкувала талант своєї бабусі поряд із почуттям стилю своєї матері".
"Фотографію я, ймовірно, успадкувала від дідуся, а прикраси — від бабусі", — розповіла леді Маргарита, коли прикрасила обкладинку Tatler напередодні свого 21-річчя.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що саме леді Маргарита успадкувала красиву заручальну каблучку своєї бабусі і розповіла, що носить її лише з особливої нагоди.