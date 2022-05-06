Представниця ЛГБТ та афроамериканка: новою прессекретаркою Білого дому призначена Карін Жан-П'єр

Новою прессекретаркою Білого дому призначена Карін Жан-П'єр розповідаємо, чому це революційне назначення.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі залишить свою посаду вже 13 травня, новою спікеркою стане її перша заступниця Карін Жан-П'єр. Повідомили про це на сайті Білого дому від імені президента Байдена.

"Я з гордістю повідомляю, що Карін Жан-П'єр стане наступною прессекретаркою Білого дому. Карін не лише має досвід, талант і сумлінність, необхідні для цієї складної роботи, але й продовжить лідирувати в поширенні інформації про роботу адміністрації Байдена-Гарріс від імені американського народу. [Перша леді] Джилл [Байден] і я знали та поважали Карін довгий час, і вона буде сильним голосом, що говорить від мене і цієї адміністрації", - сказано в повідомленні.

Карін Жан-П'єр і Джен Псакі / Associated Press

За неофіційними даними, Псакі, яка пропрацювала прессекретаркою Білого дому близько півтора року, перейде на роботу на телеканал MSNBC, де вестиме своє шоу.

Що стосується самої Карін Жан-П'єр, то вона уродженка французького острова Мартініка, але виросла в Нью-Йорку. Її батьки були звичайними людьми - мати доглядала хворих вдома, а батько працював таксистом. Карін закінчила Технологічний інститут Нью-Йорка, потім отримала ступінь MPA у Школі міжнародних та громадських відносин Колумбійського університету, де потім працювала у студентському самоврядуванні та вирішила зайнятися політикою.

Карін Жан-П'єр / Associated Press

До призначення в Білому домі Карін працювала в міській раді Нью-Йорка координатором зв'язків із громадськістю у Walmart Watch, а також регіональною політичною директоркою під час президентської компанії Барака Обами, відповідала за зв'язки з громадськістю у правозахисній організації MoveOn та працювала політичною аналітикинею NBC та MSNBC .

Карін Жан-П'єр / Associated Press

Після свого призначення Карін стане першою темношкірою жінкою прессекретаркою Білого дому, а також першою представницею ЛГБТ-спільноти. Відомо, що Жан-П'єр живе у Вашингтоні зі своєю партнеркою, кореспонденткою CNN Сюзанною Мальво, та їхньою названою дочкою.

Карін Жан-П'єр / Associated Press

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