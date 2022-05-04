Прекрасна Керрі: 10 цікавих фактів про дружину друга України — Бориса Джонсона

Керрі Джонсон (у дівоцтві Саймондс) – третя дружина британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, а також мати його двох дітей. Ми вирішили зібрати найцікавіші факти про 34-річну дружину політика, який так підтримує Україну.

1. Керрі Саймондс – народилася 17 березня 1988 року в сім'ї Метью Саймондса, співзасновника The Independent та Жозефіни Макафі (уродженої Лоуренс), юристки, яка працювала у цій самій газеті.

2. До заміжжя з Борисом Джонсоном була активісткою в галузі екології та залишається старшою радницею благодійної організації з охорони океану Oceana.

Керрі та Борис Джонсон / Associated Press

3. Її дідусем по батьківській лінії був Джон Біван, барон Ардвік (якийсь час працював редактором Daily Herald, а пізніше, у 1970-х роках, став членом Європарламенту від лейбористської партії), а бабусею по батьківській лінії була Енн Саймондс, журналістка Всесвітньої служби ВВС. Сама Керрі до шлюбу з Джонсоном працювала офіційним представником засобів масової інформації Консервативної партії (лідером якої є її Борис).

Керрі та Борис Джонсон / Associated Press

4. Керрі закінчила Уорікський університет 2009 року, де вивчала історію мистецтв та театрознавство. Цього ж року дівчина вступила до Консервативної партії як співробітниця зі зв'язків з громадськістю і працювала у штабквартирі партії, а потім займалася питаннями агітації за Бориса Джонсона на виборах мера 2010 року.

Керрі Джонсон / Associated Press

5. Керрі також працювала спеціальним радником у ЗМІ міністрів консервативного кабінету Саджіда Джавіда (міністр у справах громад, місцевого самоврядування та житлового будівництва) та Джона Віттіндейла (міністр з культури, ЗМІ та спорту). А 2018 року стала головою у зв'язках із громадськістю Консервативної партії, проте незабаром залишила посаду (повідомлялося, що партійні керівники були незадоволені роботою дівчини та попросили її піти). Керрі розпочала роботу на цій самій посаді в проєкті Oceana – найбільшої міжнародної некомерційної організації, діяльність якої зосереджена виключно на відновленні та збереженні океанів.

Керрі Джонсон / Associated Press

6. Коли Керрі було 19 років, вона зазнала спроб сексуального домагання від таксиста Джона Уорбойса, який одного з вечорів підвозив дівчину додому з нічного клубу. Саймондс стала однією з його жертв (передбачалося, що чоловік накачав дівчину алкоголем та невідомими речовинами, після чого вже вдома вона знепритомніла).

Керрі Джонсон / Associated Press

7. До стосунків із Борисом Джонсоном у Керрі був роман із британським політичним журналістом Гаррі Коулом. З Джонсоном, тодішнім міністром закордонних справ, роман зав'язався 2018 року, коли Борис ще був одружений зі своєю другою дружиною Мариною Вілер. Вважається, що їхній шлюб розпався зовсім не через Керрі, а через появу 2009 року позашлюбної дочки Джонсона від Гелен Макінтайр, яка працювала мистецтвознавцем.

Борис та Керрі Джонсон / Associated Press

8. 2019 року Керрі та Борис офіційно переїхали у квартиру над Даунінг-стріт, 11. Саймондс стала першою незаміжньою партнеркою прем'єр-міністра, яка проживає на Даунінг-стріт. А в лютому 2020 року пара оголосила про заручини. 29 квітня 2020 року у них народився первісток – син Вілфред. 9 грудня 2021 року у пари народилася дочка Ромі. Між двома цими вагітностями у Керрі стався викидень, про що вона розповіла публічно.

Керрі Джонсон / Associated Press

9. Одружилися Борис та Керрі у проміжку між народженням двох дітей – 29 травня 2021 року на секретній церемонії у Вестмінстерському абатстві. На їхньому весіллі були присутні 30 гостей, серед яких були рідні та близькі друзі. Весільні фотографії були зроблені в саду на Даунінг-стріт, 10. До вівтаря Керрі йшла у білій мереживній сукні з квітковою аплікацією та рукавами-дзвіночками від бренду Costarellos, вартість якої склала 4000 доларів.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Саймондс / Getty Images

Волосся її було укладене в красиві локони і прикрашено вінком із білих квітів. У саду Саймондс позувала босоніж. Керрі молодша за Бориса на 24 роки.

Керрі та Борис Джонсон / Associated Press

10.Керрі Джонсон (вона взяла прізвище чоловіка після весілля) у політичних колах вважають розумною та чарівною. Політичний оглядач BBC Роб Вотсон якось сказав про Керрі: "Ми з нею обідали кілька років тому. Вона схожа на інших політиків свого покоління: розумна, чарівна, приваблива і дуже гарна у спілкуванні з людьми". Тож зовсім не дивно, що гарна та розумна Керрі привернула увагу харизматичного Бориса Джонсона.

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