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Прекрасна Варшава: архівні відео довоєнної столиці Польщі

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Прекрасна Варшава: архівні відео довоєнної столиці Польщі

Z A J A C F O T O . C O M

Завдяки цим роботам можна детально розглянути, якою була Варшава до Другої світової війни.

Після повномасштабного вторгнення Росії, однієї з країн, що активно підтримують Україну на всіх напрямках, стала Польща. Сусідня держава привітно дала притулок мільйонам українців, оскільки на особистому досвіді її народ знає, що таке жахіття війни.

Ми знайшли чудове відео, створене організацією ZAJACFOTO. Зображення було оброблено покадрово і в самому кінці зібрано та додано озвучування.

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