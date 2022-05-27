Прем'єр-міністерка Фінляндії показала фото свого візиту до церкви в Бучі, де поховані мирні жителі

Прем'єр-міністерка Фінляндії показала фото свого візиту до церкви в Бучі, де поховані мирні жителі

Глава фінського уряду показала фоловерам світлини свого візиту до України.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вчора, 26 травня, відвідала з робочим візитом Україну. Політикиня зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, який подякував їй за підтримку, яку Фінляндія надає нам.

Санна Марін і Володимир Зеленський / Фото: Міністерство оборони України

Марін також відвідала Бучу та Ірпінь, де оглянула наслідки окупації міст російськими військами.

В Instagram глава фінського уряду опублікувала знімки з цих міст.

Санна Марін / Фото: Instagram Санни Марін

Санна побувала у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного Православної церкви України, біля якої у братській могилі поховали мирних людей, яких вбили і закатували росіяни. Цей храм став відомим на весь світ.

Отець Андрій і Санна Марін / Фото: Instagram Санни Марін

Санна Марін / Фото: Instagram Санни Марін

Санна Марін / Фото: Instagram Санни Марін

Вона поспілкувалася із настоятелем церкви отцем Андрієм, який їй показав трагічні світлини звірств російських окупантів.

Санна Марін / Фото: Instagram Санни Марін

Санна Марін / Фото: Instagram Санни Марін

Прем'єр-міністерка також подивилася на зруйновані будинки в Ірпені.

Санна Марін / Фото: Instagram Санни Марін

Фото: Instagram Санни Марін

"Вчора я відвідала міста Ірпінь та Буча в Україні, де російська армія завдала масових руйнувань. Російські солдати вчинили нелюдські звірства, такі як катування та вбивства мирного населення. Тут не буде місця для безкарності. Фінляндія підтримує Україну та Міжнародний кримінальний суд у притягненні винних до відповідальності", - написала політикиня.

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