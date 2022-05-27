Прем'єр-міністерка Фінляндії показала фото свого візиту до церкви в Бучі, де поховані мирні жителі

Глава фінського уряду показала фоловерам світлини свого візиту до України.
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вчора, 26 травня, відвідала з робочим візитом Україну. Політикиня зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, який подякував їй за підтримку, яку Фінляндія надає нам.
Марін також відвідала Бучу та Ірпінь, де оглянула наслідки окупації міст російськими військами.
В Instagram глава фінського уряду опублікувала знімки з цих міст.
Санна побувала у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного Православної церкви України, біля якої у братській могилі поховали мирних людей, яких вбили і закатували росіяни. Цей храм став відомим на весь світ.
Вона поспілкувалася із настоятелем церкви отцем Андрієм, який їй показав трагічні світлини звірств російських окупантів.
Прем'єр-міністерка також подивилася на зруйновані будинки в Ірпені.
"Вчора я відвідала міста Ірпінь та Буча в Україні, де російська армія завдала масових руйнувань. Російські солдати вчинили нелюдські звірства, такі як катування та вбивства мирного населення. Тут не буде місця для безкарності. Фінляндія підтримує Україну та Міжнародний кримінальний суд у притягненні винних до відповідальності", - написала політикиня.
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