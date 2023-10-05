Прем’єр-міністерка Ісландії у квітковій сукні продемонструвала стрункі ноги

Катрін Якобсдоттір одягла на саміт вбрання з квітковим принтом.

На Європейський саміт в іспанському місті Гранада прибула прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Політикиня обрала для своєї появи милу сукню з дрібним квітковим принтом із коміром-стійкою, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху Катрін одягла синій жакет. Взута вона була у чорні шкіряні туфлі на зручних підборах.

Катрін Якобсдоттір / Фото: Associated Press

Якобсдоттір розпустила волосся і зробила макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня на саміті з'явилася у червоній блузці і чорній спідниці-олівці.

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