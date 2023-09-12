Прем’єр-міністерка Італії з'явилася на саміті у білій сукні з квітковими аплікаціями і прозорим декольте

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у саміті G20, який відбувся у Нью-Делі. Там вона виступила на пресконференції у Міжнародному медіа-центрі.

Для такої події політикиня підготувала красивий образ. Вона була одягнена у білу сукню з білими квітковими аплікаціями і атласним коміром-стійкою. Зона декольте і рукава були прозорі, що додало її луку пікантності.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із рожевою помадою і пркирасила вуха розкішними сережками з камінням у вигляді квітів. Червоний манікюр завершив аутфіт Мелоні.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні любить білий колір, тому часто додає його у свої ділові образи. Приміром, на зустрічі із Джо Байденом вона постала у білому жакеті і білій блузці, які скомбінувала із чорними штанями.

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