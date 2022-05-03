Прем'єр та його королева: цікаві факти про Бориса Джонсона та королеву Єлизавету II

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон один із тих, хто публічно визнав помилки Заходу щодо превентивних санкцій. Втім, визнавати помилки політик вміє і навіть вибачатися за них. Ми вирішили згадати кілька історій, пов'язаних з Джонсоном і Її Величністю королевою Єлизаветою II, а також розповісти вам про їхні робочі взаємини.

1. У січні 2022 року стало відомо, що рейтинг політика стрімко падає. Все через гучний скандал, пов'язаний з вечірками, які підлеглі Джонсона влаштовували на Даунінг-стріт під час пандемії коронавірусу, а також у день, коли Її Величність перебувала в жалобі за померлим чоловіком принцом Філіпом. Багато хто тоді кричав, що прем'єр-міністр має піти у відставку. Але Борис не тільки не пішов, він знайшов у собі мужність прийти на килим до королеви і особисто вибачитися перед нею. Попри те, що сам на вечірці не був присутнім.

Борис Джонсон / Associated Press

2. У лютому Борис Джонсон заявив про те, що королева демонструє "непохитну відданість", оскільки вона стала першою британською монархинею, яка відсвяткувала платиновий ювілей — 70 років царювання на троні. "Сьогодні знаменується воістину історичний момент, оскільки Її Величність Королева стає першою британською монархинею, яка святкує платиновий ювілей. Протягом свого сімдесятирічного правління вона демонструвала почуття обов'язку, що надихає і непохитну відданість цієї нації. Я віддаю належне її багаторічній службі і з нетерпінням чекаю на літо, коли ми зможемо зібратися разом як країна, щоб відсвяткувати її історичне правління", - сказав Джонсон.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Associated Press

3. У зв'язку із заявою вище прем'єр-міністр також підтримав заклики зробити святкування платинового ювілею постійним вихідним днем. Нагадаємо, святкування у Великій Британії та країнах Співдружності відбудуться від 2 по 5 червня 2022 року.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Associated Press

4. Прем'єр-міністр Джонсон щотижня відвідує аудієнцію у королеви Єлизавети ІІ. Цьому не завадила навіть пандемія коронавірусу. Різниця лише тому, що особисті прийоми стали віртуальними. Формально монархині належить законодавча, виконавча та судова влада в державах, які вона очолює, але фактично ця її роль, швидше, церемоніальна. Однак це не означає, що Єлизавета II не в курсі подій, що відбуваються в країні, вона, навпаки, завжди в курсі та діє за порадою свого Кабінету міністрів. За час свого правління Єлизавета II пережила зміну 14 британських прем'єр-міністрів та 14 американських президентів.

Королева Єлизавета II / Associated Press

5. Очевидно, якщо монархиня в курсі всього, що робить її прем'єр-міністр і парламент Великої Британії, вона точно в курсі всієї підтримки, яку зараз її країна демонструє Україні. Сама королева під час війни в Україні, розв'язаної Росією, зробила пожертву в один із фондів. Тоді в твітері організації з'явилося таке повідомлення: "Дуже вдячні Її Величності Королеві за те, що вона продовжує підтримувати Комітет з надзвичайних ситуацій та робить щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. @RoyalFamily #UkraineAppeal".

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Associated Press

Ще раз королева продемонструвала підтримку під час аудієнції з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Під час цієї зустрічі на столі біля Її Величності стояла ваза з композицією із синьо-жовтих квітів.

Королева Єлизавета II та Джастін Трюдо / Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи сьогодні у Верховній Раді, висловив подяку прем'єр-міністру та Її Величності королеві за підтримку нашої країни.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Associated Press

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