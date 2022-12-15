Ненсі Пелосі у квітковому жакеті, її донька – у білій сукні: прем'єра документального фільму про спікерку

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі відвідала прем’єру документального фільму про неї - Pelosi In The House.Захід відбувся у Національному архівному музеї у Вашингтоні.

Продюсеркою і режисеркою стрічки виступила її донька - Александра Пелосі, яка теж була присутня на прем'єрі.

На заході спікерка з'явилася у чорному топі,чорних широких штанях і темно-синьому жакеті з кольоровим квітковим принтом і чорними манжетами. Політикиня зробила собі акуратне укладання, макіяж із акцентом на помаді і прикрасила вуха елегантними сережками із синім і білим камінням.

Ненсі Пелосі з донькою / Фото: Associated Press

Александра обрала для світського виходу білу сукню і червоний жакет. Губи вона нафарбувала червоною помадою, а у вухах були діамантові сережки.

Про фільм:

У стрічці розповідається про політичну кар’єру Ненсі, її шлях до статусу першої жінки на посаді спікерки Палати представників США за всю історію країни, а також про її роботу у Конгресі.

"Насправді я не обирала це життя. Воно обрало мене", – говорить у трейлері Пелосі.

Нагадаємо, нещодавно Ненсі Пелосі разом із донькою Александрою побувала на урочистій вечері у Білому домі. Політикиня була одягнена у довгу золотисту сукню з флористичним принтом, а її донька - у чорну сукню з прозорими вставками.

Ненсі Пелосі з донькою Александрою / Фото: Associated Press

Читайте також: