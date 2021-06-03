Прем'єра української драми "Пульс": Осадча і Ребрик у біло-блакитних костюмах, Кличко у джинсах

На великі екрани фільм вийде у липні.

Вчора, 2 червня у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбувся перший показ української біографічної драми "Пульс".

Прем’єра відбулась у межах 50-го Київського міжнародного фестивалю "Молодість". Картина увійшла у позаконкурсну програму українських прем’єр. А від 22 липня вона з'явиться у всіх кінотеатрах країни.

Пресслужба

На заході була присутня творча команда: продюсер Єгор Олесов, режисер Сергій Чеботаренко, оператор Юрій Король, сценарист Ярослав Войцешек, саунд-продюсер Євген Філатов, акторки Наталія Бабенко, Лілія Ребрик, Наталія Доля, Вікторія Левченко, Дар’я Баріхашвілі, актори Ахтем Сеітаблаєв, Олександр Кобзар, Роман Ясіновський, Сергій Лузановський та інші.

Творча команда/Пресслужба

Головна героїня фільму Наталія Бабенко/Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Лілія Ребрик і Наталія Бабенко/Пресслужба

Привітати команду стрічки та першими її побачити прийшли друзі, партнери, представники кіноіндустрії, медіа та шоубізнесу: київський міський голова Віталій Кличко, президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич, телеведуча Катя Осадча, продюсер, актор і телеведучий Юрій Горбунов, народний депутат Павло Сушко, голова Держкіно України Марина Кудерчук, співачка та виконавиця саундтреку фільму alyona alyona, актор Арам Арзуманян, акторка Інна Приходько та багато інших.

Катя Осадча і Олександр Кобзар/Пресслужба

Лілія Ребрик з чоловіком/Пресслужба

Віталій Кличко/Пресслужба

Спортивна драма "Пульс" є доступною людям з вадами зору та слуху. Вона супроводжується звукоописом та розгорнутими субтитрами. Цими можливостями можна скористатись, завантаживши на смартфон спеціальні застосунки: Earcatch зі звукоописом фільму або Subcatch із субтитрами dostupne-kino.com.

Перед показом своїми думками поділилися державні високопосадовці та творці спортивної біографічної драми про паралімпійську чемпіонку Оксану Ботурчук.

"З 2023 року кінотеатри будуть обладнані засобами для людей з порушеннями зору та слуху. Ми виступаємо за те, щоб підтримувати і такі фільми, як "Пульс", і взагалі увесь аудіовізуальний продукт, де піднімаються питання толерантності до людей з інвалідністю, адже усі ми маємо бути рівними в правах”, - зауважив народний депутат України, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Павло Сушко.

Пресслужба

"Оксана Ботурчук, про історію якої і знято цей фільм, по сьогоднішній день продовжує успішно представляти країну на міжнародних змаганнях. Зараз вона знаходиться разом з командою на Чемпіонаті Європи з легкої атлетки серед паралімпійців, а вже незабаром вона вирушає на Паралімпіаду у Токіо. Я знаю Оксану ще з юнацьких часів, тому мені особливо приємно, що виходить такий фільм, як "Пульс", і дуже цікаво подивитись, як її шлях був показаний в цьому кіно”, - розповів президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

"Я хочу подякувати всім причетним до цього фільму, тому що спортсменам, олімпійцям, паралімпійцям, всім нам дуже приємно, що це перший такий фільм про спорт. Для нас дуже важливо, що спорт розвивається, і що молодь буде дивитись такі фільми як "Пульс". Таке кіно розвиває патріотичність у наших дітей, мотивує займатись спортом і перемагати", - поділився думками міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

Пресслужба

"Хочу подякувати всій команді фільму - це велика родина, яка працювала над стрічкою приблизно рік. Без вас цього всього б не сталося. Вважаю, що ця історія - це більше ніж про спорт, це більше ніж історія однієї людини. "Пульс" про велику мотивацію, про велике подолання, це такий дійсно неймовірний приклад зміни нашої країни та самих себе на краще" - сказав продюсер фільму Єгор Олесов.

Після прем’єрного перегляду глядачі та представники творчої команди "Пульсу" поділилися своїми враженнями:

"Від 22 липня в усіх кінотеатрах країни довгоочікувана прем’єра "Пульсу". Прийдіть і не пропустіть. Це не просто цікаво, не просто захоплююче, це історія наших спортсменів, історія нашої України, і це буде прикольно”, - порадив продюсер та телеведучий Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов/Пресслужба

"Дуже чекаємо на глядачів "Пульсу", тому що це до мурашок, це з любов’ю, і це для вас, ця історія про кожного з вас”, - розповіла виконавиця головної ролі Наталія Бабенко.

Наталія Бабенко/Пресслужба

"Нарешті я дочекалася того моменту, коли в кінці фільму наш герой вдягає прапор України. Нарешті ми дочекалися того, що можемо бачити в українському кіно на великих екранах наших з вами героїв, нашу з вами історію", - зазначила акторка фільму Вікторія Левченко.

Нагадаємо, старт широкого національного кінопрокату драми "Пульс" заплановано на 22 липня 2021 року.

Національна фестивальна прем'єра спортивної драми "Пульс" (29 фото)

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