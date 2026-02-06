- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у червоному жакеті і блузці з V-подібним вирізом зустріла чеського колегу
Джорджа Мелоні обрала для свого чергового виходу яскравий жакет.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні днями зустрілася у Римі з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Фотографи зазнімкували їх біля палаццо Кіджі.
Бабіш прийшов на зустріч не з пустими руками — він подарував Мелоні букет гарних квітів.
Політикиня постала у двобортному червоному подовженому жакеті, білій блузці з V-подібним вирізом і чорних прямих штанях. У цьому вбранні вона мала гарний і стрункий вигляд. Вбрання Мелоні скомбінувала з чорними замшевими туфлями-човниками.
Премєрка доповнила аутфіт зачіскою з локонами та макіяжем із червоною помадою. Вуха Джорджа прикрасила елегантними сережками, а руки — каблучками.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з новообраним президентом Чилі з’явилася у вельветовому бежевому костюмі зі штанями-палацо.