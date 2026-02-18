ТСН у соціальних мережах

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у костюмі з принтом "гусяча лапка" з’явилася на діловій зустрічі

Джорджа Мелоні любить носити штанні костюми. Новий її вихід не став винятком.

Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася у Мілані з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який приїжджав до Італії на зимові Олімпійські ігри.

Джей Ді Венс і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джей Ді Венс і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єрка на зустрічі постала у діловому чорно-білому костюмі з принтом «гусяча лапка», який складався з однобортного жакета приталеного силуету і штанів-палацо, а також у чорному светрі.

Джей Ді Венс і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джей Ді Венс і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Вбрання Джорджа скомбінувала з чорними ботильйонами на високих платформах і підборах.

Джей Ді Венс і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джей Ді Венс і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила укладанням із локонами, макіяжем смокіайс і з червоною помадою, а також каблучками і браслетами на руках.

Джей Ді Венс і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джей Ді Венс і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у червоному жакеті та блузці з V-подібним вирізом зустріла чеського колегу біля палаццо Кіджі.

