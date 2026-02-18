- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 285
- Час на прочитання
- 1 хв
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у костюмі з принтом "гусяча лапка" з’явилася на діловій зустрічі
Джорджа Мелоні любить носити штанні костюми. Новий її вихід не став винятком.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася у Мілані з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який приїжджав до Італії на зимові Олімпійські ігри.
Прем’єрка на зустрічі постала у діловому чорно-білому костюмі з принтом «гусяча лапка», який складався з однобортного жакета приталеного силуету і штанів-палацо, а також у чорному светрі.
Вбрання Джорджа скомбінувала з чорними ботильйонами на високих платформах і підборах.
Аутфіт Мелоні доповнила укладанням із локонами, макіяжем смокіайс і з червоною помадою, а також каблучками і браслетами на руках.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у червоному жакеті та блузці з V-подібним вирізом зустріла чеського колегу біля палаццо Кіджі.