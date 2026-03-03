ТСН у соціальних мережах

133
1 хв

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у вбранні кольору хакі і з сережками-квітами дала інтерв'ю

Джорджа Мелоні продемонструвала новий діловий лук.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні дала інтерв’ю в Палаццо Кіджі у Римі.

Там політикиня постала у новому діловому образі. На ній було вбрання кольору хакі, яке складалося з двобортного жакета і светра.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Мелоні зібрала волосся у низький хвіст, випустивши спереду пасма, зробила ніжний макіяж, молочний манікюр і прикрасила вуха золотими сережками у вигляді квітів.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з Джей Ді Венсом з’явилася у костюмі з принтом «гусяча лапка».

