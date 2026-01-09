Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у жакеті в рубчик і з червоним манікюром з’явилася на пресконференції

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела щорічну пресконференцію на початку року у пресзалі Нижньої палати в Римі.

Перед журналістами політикиня постала у бежевому жакеті в рубчик із золотистим напиленням. На ній також була базова біла футболка і білі штани зі стрілками.

Мелоні уклала волосся у гарні локони, зробила макіяж із сіро-блискучими тінями і червоний манікюр. У вухах у неї були фігурні золоті сережки, на руках — браслети з намистинами, одна срібна каблучка, а інша — золота з діамантами.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні з червоною помадою і келихом вина привітала італійців з Новим роком.