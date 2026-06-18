Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у костюмі-трійці темно-бежевого відтінку постала на робочої сесії саміту

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на робочої сесії саміту G7 в Евіан-ле-Бен продемонструвала стриманий діловий образ у теплій бежевій палітрі.

Політикиня з’явилася у класичному костюмі-трійці темно-бежевого відтінку, який складався з однобортного жакета і широких штанів прямого крою. Під жакет вона одягла жилет у тон з ґудзиками і білу сорочку в смужку. Такий багатошаровий комплект мав елегантний і сучасний вигляд водночас.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єрка зробила ідеально рівне укладання, макіяж з рожевою помадою і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила милими сережками у вигляді квітів з камінням.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у костюмі кольору вівсянки з’явилася на офіційній церемонії прибуття лідерів на саміт G7 на березі Женевського озера.

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