Прессекретарка Байдена підкреслила струнку фігуру червоною сукнею з блискавкою

Карін Жан-П’єр одягла на роботу обтисле трикотажне вбрання.
Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - провела черговий брифінг у Вашингтоні. Вона спочатку сама виступила перед журналістами, а потім послухала виступ речника Ради національної безпеки Джона Кірбі.
Цього разу Карін з'явилася перед пресою у трикотажній червоній сукні з блискавкою у зоні декольте і горловиною-стійкою. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Аутфіт прессекретарка доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із акцентом на рожевій помаді, золотими сережками-цвяшками, срібним браслетом і білим манікюром.
Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр продемонструвала на роботі діловий лук у ніжно-рожевому костюмі.
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