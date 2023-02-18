Прессекретарка Байдена підкреслила струнку фігуру червоною сукнею з блискавкою

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - провела черговий брифінг у Вашингтоні. Вона спочатку сама виступила перед журналістами, а потім послухала виступ речника Ради національної безпеки Джона Кірбі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу Карін з'явилася перед пресою у трикотажній червоній сукні з блискавкою у зоні декольте і горловиною-стійкою. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт прессекретарка доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із акцентом на рожевій помаді, золотими сережками-цвяшками, срібним браслетом і білим манікюром.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр продемонструвала на роботі діловий лук у ніжно-рожевому костюмі.

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