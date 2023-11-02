Прессекретарка Байдена прийшла на роботу у сукні з кольоровими акцентами і пікантним декольте

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий аутфіт.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона постала перед журналістами у темно-синій сукні з ґудзиками, бірюзовим коміром, кольоровими вставками і короткими рукавами. Вбрання також мало пікантне декольте.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін свій образ доповнила макіяжем із персиковими тінями, обємною зачіскою з кучерями, улюбленими перлинними прикрасами і срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр взяла участь у святкуванні Геловіна у Білому домі. Вона постала на святі в образі янгола і прочитала дітям книжку.

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