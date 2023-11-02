Прессекретарка Байдена прийшла на роботу у сукні з кольоровими акцентами і пікантним декольте

У гардеробі Карін Жан-П’єр поповнення.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий аутфіт.
Вона постала перед журналістами у темно-синій сукні з ґудзиками, бірюзовим коміром, кольоровими вставками і короткими рукавами. Вбрання також мало пікантне декольте.
Карін свій образ доповнила макіяжем із персиковими тінями, обємною зачіскою з кучерями, улюбленими перлинними прикрасами і срібним браслетом.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр взяла участь у святкуванні Геловіна у Білому домі. Вона постала на святі в образі янгола і прочитала дітям книжку.
Читайте також:
- Вау, яка: прессекретарка Байдена прийшла на роботу у мінісукні зі шкіряними вставками
- У баклажановій блузці на затин і з відрослим манікюром: прессекретарка Байдена виступила перед журналістам
- У ніжно-рожевому жакеті та з елегантним намистом із перлів: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами