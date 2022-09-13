Прессекретарка Байдена у короткій сукні кольору Апероль вийшла до журналістів

Карін Жан-П'єр у яскравому міні прийшла на роботу.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там вона продемонструвала яскравий аутфіт.
Карін одягла коротку сукню-футляр кольору Апероль із короткими рукавами. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.
Свій аутфіт вона доповнила улюбленими золотими прикрасами: сережками-цвяшками і маленьким кулоном на тонкому ланцюжку.
Укладання з кучерями і макіяж із бежево-персиковими тінями завершили лук Карін.
До речі, раніше Жан-П'єр вже з'являлася на роботі у цій сукні.
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