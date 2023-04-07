Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у червоній романтичній сукні

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб жіночною обновкою.
Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр – виступила на щоденному брифінгу у Вашингтоні.
Перед журналістами вона постала у гарній романтичній гіпюровій сукні міді червоного кольору з рукавами три чверті і плечами-ліхтариками. Вбрання мало комір-стійку і ґудзики у зоні декольте. Лук прессекретарка доповнила темними капроновими колготами і чорними шкіряними чоботами.
Карін прикрасила вуха золотими сережками, руку – браслетом, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила аутфіт червоним манікюром.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у сукні кольору фуксії з V-подібним вирізом.
Читайте також:
- У сукні з анімалістичним принтом і оксамитових туфлях: прессекретарка Байдена на премії американського гумору
- У костюмі мандаринового кольору: прессекретарка Байдена у яскравому луку вийшла до журналістів
- У червоній сукні і з величезною сумкою: папараці заскочили прессекретарку Байдена дорогою на літак