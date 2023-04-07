Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у червоній романтичній сукні

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр – виступила на щоденному брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Перед журналістами вона постала у гарній романтичній гіпюровій сукні міді червоного кольору з рукавами три чверті і плечами-ліхтариками. Вбрання мало комір-стійку і ґудзики у зоні декольте. Лук прессекретарка доповнила темними капроновими колготами і чорними шкіряними чоботами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Карін прикрасила вуха золотими сережками, руку – браслетом, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила аутфіт червоним манікюром.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у сукні кольору фуксії з V-подібним вирізом.

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