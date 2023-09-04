Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у червоній сукні з V-подібним вирізом та рюшами

Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у червоній сукні з V-подібним вирізом та рюшами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1376
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у червоній сукні з V-подібним вирізом та рюшами

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр любить червоний, тому її часто можна побачити у вбраннях цього кольору.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінг у Білому дому прийшла в ефектному яскравому образі.

На ній була червона сукня міді з рукавами-ліхтариками і рюшами, V-подібним вирізом та драпуванням на животі. На талії у неї був тканинний пояс.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П'єр доповнила елегантними перлинними сережками-пусетами і перлинним намистом. Зачіска з улюбленими кучерями і макіяж із персиковими тінями завершили образ прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в об'єктиви папараці Карін потрапила в обтислому вбранні смарагдового відтінку, яке чудово сиділо на її фігурі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1376
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація