Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у фіолетовій сукні-футлярі з пікантним вирізом

Рудоволоса красуня продемонструвала гарний діловий образ на пресбрифінгу.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на черговому пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні.
До журналістів вона вийшла у сукні-футлярі фіолетового кольору з рукавами три чверті, яка чудово сиділа на її фігурі. У зоні декольте був пікантний виріз.
Пані Псакі зробила акуратну зачіску з боковим проділом та макіяж з мідними тінями на повіках та темно-бежевою помадою на губах. У вухах у неї були гарні золоті сережки-кільця.
Минулого разу перед пресою Джен з'явилася у червоному жакеті цікавого крою та з одним ґудзиком, білому топі та чорних прямих штанах.
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