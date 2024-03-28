Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у пом'ятому жакеті оверсайз

Карін Жан-П’єр напевно дуже спішила на роботу і не встигла попрасувати одяг.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на брифінгу у Вашингтоні новий образ.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жінка постала перед журналістами у білих штанях-кльош, чорному топі і ніжно-рожевому жакеті оверсайз із рукавами до ліктів, який був помітно пом'ятим. Взута вона була у чорні замшеві чоботи.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, декорованими камінням. Об'ємні кучері і макіяж із чорно-персиковими тінями завершили лук прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у чорному жакеті з червоною облямівкою.

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