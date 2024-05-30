Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у сукні кольору курної троянди і з V-подібним декольте

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу жінка з'явилася перед журналістами у трикотажній сукні кольору курної троянди з V-подібним вирізом, коміром, смужками і тонким тканинним поясом на талії.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін зробила об'ємну зачіску з кучерями, макіяж із улюбленими персиково-чорними тінями, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями з діамантами, а руку – срібним та бірюзовим браслетами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у червоній сукні з рюшами і декольте відвідала державну вечерю.

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