Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у сукні кольору курної троянди і з V-подібним декольте

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб новим трикотажним вбранням.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Цього разу жінка з'явилася перед журналістами у трикотажній сукні кольору курної троянди з V-подібним вирізом, коміром, смужками і тонким тканинним поясом на талії.
Карін зробила об'ємну зачіску з кучерями, макіяж із улюбленими персиково-чорними тінями, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями з діамантами, а руку – срібним та бірюзовим браслетами.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у червоній сукні з рюшами і декольте відвідала державну вечерю.
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