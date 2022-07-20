Прессекретарка Білого дому підкреслила фігуру малиновою сукнею-футляром

Карін Жан-П’єр одягла на роботу вбрання свого улюбленого відтінку.
Прессекретарка Джо Байдена Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Білому домі у Вашингтоні.
Там Карін з'явилася у вбранні свого улюбленого відтінку. На ній була малинова сукня-футляр довжини міді, яка чудово підкреслила струнку фігуру прессекретарки. На талії у неї був шкіряний бежевий ремінець.
Образ Жан-П’єр доповнила бежевими туфлями. Вона зробила макіяж з акцентом на рожевій помаді і прикрасила вуха сережками-цвяшками.
Наступного дня прессекретарка прийшла на брифінг у яскраво-червоній сукні міді з рукавами-ліхтариками.
Раніше була вона у червоному жакеті. Як бачимо, червоний колір переважає у гардеробі Карін.
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