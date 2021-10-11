Прессекретарка Білого дому вийшла до журналістів у кораловій сукні

Джен Псакі обрала для свого виходу яскраве вбрання.
Днями прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на щоденному брифінгу в Білому домі, у Вашингтоні.
Перед журналістами вона з'явилася у яскравому образі. Дженніфер одягла трикотажну коралову сукню з короткими рукавами.
Аутфіт вона доповнила акуратним укладанням і макіяжем з акцентом на пишних віях.
Минулого разу рудоволоса прессекретарка продемонструвала образ в елегантній білій сукні міді з пікантним вирізом в зоні декольте. Лук вона доповнила браслетом з камінням і каблучкою.
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