Прессекретарка Білого дому вийшла до журналістів у кораловій сукні

Прессекретарка Білого дому вийшла до журналістів у кораловій сукні

Джен Псакі обрала для свого виходу яскраве вбрання.

Днями прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на щоденному брифінгу в Білому домі, у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з'явилася у яскравому образі. Дженніфер одягла трикотажну коралову сукню з короткими рукавами.

Джен Псакі / Associated Press

Аутфіт вона доповнила акуратним укладанням і макіяжем з акцентом на пишних віях.

Джен Псакі / Associated Press

Минулого разу рудоволоса прессекретарка продемонструвала образ в елегантній білій сукні міді з пікантним вирізом в зоні декольте. Лук вона доповнила браслетом з камінням і каблучкою.

Джен Псакі / Associated Press

Джен Псакі / Associated Press

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