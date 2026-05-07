Прессекретарка Трампа стала мамою вдруге і показала перше фото дитини

Керолайн Левітт, фото: instagram.com/karolineleavitt

28-річна Керолайн Левітт — прессекретарка Трампа — стала мамою вдруге, про це вона написала у своєму Instagram і там же опублікувала перше фото з новонародженою дитиною. Вона народила дівчинку, якій дали ім’я Вівіан.

«1 травня Вівіана, або просто „Віві“, приєдналася до нашої сім’ї, і наші серця миттєво сповнилися любов’ю.

Вона здорова і прекрасна, а її старший брат з радістю звикає до життя зі своєю новою сестрою. Ми насолоджуємося кожним моментом у нашому блаженному світі новонародженої.

Спасибі всім, хто молився за мене під час вагітності — я справді відчувала їхню підтримку впродовж усього цього періоду», — написала Керолайн у Мережі.

Зазначимо, Керолайн Левітт одружена з 60-річним бізнесменом Ніколасом Річчіо, і вони вже виховують сина Ніко, який народився в липні 2024-го.

Керолайн Левітт із чоловіком і сином, фото: instagram.com/karolineleavitt

Нагадаємо, Левітт продовжувала працювати майже до самих пологів. Раніше вона виступила на брифінгу в синій сукні та перлинних сережках-пусетах.

