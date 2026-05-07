ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Прессекретарка Трампа стала мамою вдруге і показала перше фото дитини

Керолайн Левітт поділилася в Мережі радісною новиною.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт, фото: instagram.com/karolineleavitt

28-річна Керолайн Левітт — прессекретарка Трампа — стала мамою вдруге, про це вона написала у своєму Instagram і там же опублікувала перше фото з новонародженою дитиною. Вона народила дівчинку, якій дали ім’я Вівіан.

Керолайн Левітт, фото: instagram.com/karolineleavitt

Керолайн Левітт, фото: instagram.com/karolineleavitt

«1 травня Вівіана, або просто „Віві“, приєдналася до нашої сім’ї, і наші серця миттєво сповнилися любов’ю.

Вона здорова і прекрасна, а її старший брат з радістю звикає до життя зі своєю новою сестрою. Ми насолоджуємося кожним моментом у нашому блаженному світі новонародженої.

Спасибі всім, хто молився за мене під час вагітності — я справді відчувала їхню підтримку впродовж усього цього періоду», — написала Керолайн у Мережі.

Зазначимо, Керолайн Левітт одружена з 60-річним бізнесменом Ніколасом Річчіо, і вони вже виховують сина Ніко, який народився в липні 2024-го.

Керолайн Левітт, фото: instagram.com/karolineleavitt

Керолайн Левітт, фото: instagram.com/karolineleavitt

Керолайн Левітт із чоловіком і сином, фото: instagram.com/karolineleavitt

Керолайн Левітт із чоловіком і сином, фото: instagram.com/karolineleavitt

Нагадаємо, Левітт продовжувала працювати майже до самих пологів. Раніше вона виступила на брифінгу в синій сукні та перлинних сережках-пусетах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie