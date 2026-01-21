ТСН у соціальних мережах

529
1 хв

Вагітна прессекретарка Трампа в пальті з квітами вийшла до журналістів

Керолайн Левітт обрала для свого виходу верхній одяг з кольоровим принтом.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Вагітна прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт вийшла до журналістів біля Білого дому у Вашингтоні, щоб відповісти на їхні запитання.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн була одягнена в елегантне чорне пальто з кольоровим квітковим принтом і поясом. Під верхнім одягом на прессекретарці був бордовий штанний костюм.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Аутфіт Левітт доповнила гарною зачіскою з локонами та макіяжем з рожевими рум’янами і прозорим блиском на губах. На шиї у неї був золотий ланцюжок із хрестиком.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт виступила на брифінгу в твідовому рожевому жакеті з чорними плетеними смужками-аплікаціями.

529
