Вагітна прессекретарка Трампа в пальті з квітами вийшла до журналістів

Вагітна прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт вийшла до журналістів біля Білого дому у Вашингтоні, щоб відповісти на їхні запитання.

Керолайн була одягнена в елегантне чорне пальто з кольоровим квітковим принтом і поясом. Під верхнім одягом на прессекретарці був бордовий штанний костюм.

Аутфіт Левітт доповнила гарною зачіскою з локонами та макіяжем з рожевими рум’янами і прозорим блиском на губах. На шиї у неї був золотий ланцюжок із хрестиком.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт виступила на брифінгу в твідовому рожевому жакеті з чорними плетеними смужками-аплікаціями.