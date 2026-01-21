- Дата публікації
Вагітна прессекретарка Трампа в пальті з квітами вийшла до журналістів
Керолайн Левітт обрала для свого виходу верхній одяг з кольоровим принтом.
Вагітна прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт вийшла до журналістів біля Білого дому у Вашингтоні, щоб відповісти на їхні запитання.
Керолайн була одягнена в елегантне чорне пальто з кольоровим квітковим принтом і поясом. Під верхнім одягом на прессекретарці був бордовий штанний костюм.
Аутфіт Левітт доповнила гарною зачіскою з локонами та макіяжем з рожевими рум’янами і прозорим блиском на губах. На шиї у неї був золотий ланцюжок із хрестиком.
Нагадаємо, Керолайн Левітт виступила на брифінгу в твідовому рожевому жакеті з чорними плетеними смужками-аплікаціями.