Прессекретарка Трампа Керолайн Левітт вперше після декретної відпустки провела брифінг

Керолайн Левітт / © Associated Press

Реклама

У травні цього року 28-річна Керолайн Левітт — прессекретарка Дональда Трампа — стала мамою вдруге. Вона народила дівчинку, якій дали ім’я Вівіана.

Працювала жінка до останніх тижнів вагітності, а після декретної відпустки, яка тривала близько трьох місяців, Левітт повернулася на роботу. Перша її поява да вихід до журналістів стався у четвер, 16 липня, коли вона провела традиційний брифінг.

Керолайн Левітт / © Associated Press

«Повернімося до роботи», — сказала вона, починаючи свою промову.

Реклама

Перше запитання Левітт поставив незалежний журналіст, який попросив її поділитися секретом того, як їй вдається встигати все як працюючій матері двох дітей віком до двох років.

Керолайн Левітт / © Associated Press

«Не думаю, що існує якийсь секрет. Просто потрібно щодня виходити на роботу й не зупинятися», — відповіла Левітт, подякувавши своєму чоловікові, який, за її словами, «зараз удома з нашими малюками».

Керолайн Левітт / © Associated Press

Обрала вона для першого робочого дня символічний костюм, адже він був ніжно-рожевим і це здавалося натяком на те, що вона тепер мама доньки. Доповнила образ Керолайн білим топом та класичними бежевими туфлями на підборах. Прикраси вона одягла стримані — лише пару сережок та ланцюжок з хрестиком на шиї. Незмінної деталлю її образу також була каблучка з діамантом на руці.

Також Керолайн помітили фотографи, коли вона прямувала до Білого дому у супроводі охорони. Жінка обрала для робочого дня образ у бежевих тонах.

Реклама

Керолайн Левітт / © Associated Press

Новини партнерів