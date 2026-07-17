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- Суспільство
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Прессекретарка Трампа Керолайн Левітт вперше після декретної відпустки провела брифінг
Коли жінка вийшла до журналістів, то просто сяяла, однак також не можна не помітити, що обрала для першої появи вона символічний образ.
У травні цього року 28-річна Керолайн Левітт — прессекретарка Дональда Трампа — стала мамою вдруге. Вона народила дівчинку, якій дали ім’я Вівіана.
Працювала жінка до останніх тижнів вагітності, а після декретної відпустки, яка тривала близько трьох місяців, Левітт повернулася на роботу. Перша її поява да вихід до журналістів стався у четвер, 16 липня, коли вона провела традиційний брифінг.
«Повернімося до роботи», — сказала вона, починаючи свою промову.
Перше запитання Левітт поставив незалежний журналіст, який попросив її поділитися секретом того, як їй вдається встигати все як працюючій матері двох дітей віком до двох років.
«Не думаю, що існує якийсь секрет. Просто потрібно щодня виходити на роботу й не зупинятися», — відповіла Левітт, подякувавши своєму чоловікові, який, за її словами, «зараз удома з нашими малюками».
Обрала вона для першого робочого дня символічний костюм, адже він був ніжно-рожевим і це здавалося натяком на те, що вона тепер мама доньки. Доповнила образ Керолайн білим топом та класичними бежевими туфлями на підборах. Прикраси вона одягла стримані — лише пару сережок та ланцюжок з хрестиком на шиї. Незмінної деталлю її образу також була каблучка з діамантом на руці.
Також Керолайн помітили фотографи, коли вона прямувала до Білого дому у супроводі охорони. Жінка обрала для робочого дня образ у бежевих тонах.