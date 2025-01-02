Президент у бейсболці, перша леді – в обтислих джинсах: папараці заскочили Байденів з онуком в аеропорту

Президентське подружжя повернулося з різдвяних канікул, які провело на острові.

Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден у міжнародному аеропорту Філадельфії. Подружжя йшло разом зі своїм маленьким онуком – 4-річним Бо – на борт Marine One. Вони поверталися до Вілмінгтона після відпустки на американських Віргінських островах.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді була одягнена в темно-синій жакет, блакитно-білу смугасту сорочку та білі обтислі джинси, які вона скомбінувала з сірими замшевими кедами на білій гумовій підошві. Вуха Джилл прикрасила золотими сережками та наділа на обличчя сонцезахисні окуляри.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

На президентові був блакитний піджак, темно-сині штани і сині кросівки. Образ він доповнив чорною бейсболкою та окулярами-авіаторами. Їхній онук був одягнений у картату куртку і джинси.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден з'явилася на заході в жіночній блакитній сукні з флористичним принтом і слінгбеках кольору металік.

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