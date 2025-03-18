Президент у куртці з накладними кишенями, перша леді – в елегантному пальті: подружжя Зеленських в аеропорту

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з офіційним візитом прибули до Фінляндії. У Telegram-каналі першої леді з'явилося їхнє спільне фото, зроблене в аеропорту, коли вони виходили з літака.

Подружжя були одягнені у чорні вбрання. На президентові була куртка на блискавці і з накладними кишенями, лонгслів-поло, штани-карго і чорні кросівки.

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

А перша леді обрала для перельоту елегантне пальто, сорочку, широкі штани зі стрілками і взуття на грубій підошві. Олена доповнила образ акуратним укладанням і золотими сережками.

У межах поїздки Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм колегою – президентом Фінляндії Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб. Олена Зеленська під час цього візиту буде займатися освітньою співпрацею.

Нагадаємо, раніше Володимир та Олена Зеленські відвідали відкриття першого в Україні музею математики "Кубоїд".

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