Президент у лонгсліві з тризубом, перша леді – у костюмі-трійці: подружжя Зеленських побувало у музеї

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська відвідали відкриття першого в Україні музею математики "Кубоїд".

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

"Мета цього інтерактивного простору – зробити математику цікавою та доступною для всіх, допомогти надолужити освітні втрати та стати місцем для майбутніх новаторів, яким згодом відбудовувати Україну", – зазначили вони.

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

Президентське подружжя зустрілося там із призерами Всеукраїнської олімпіади з математики.

"Пишаємося, що наша молодь не зупиняється навіть у часи війни, продовжує здобувати знання та розвиватися. А такі місця, як "Кубоїд", допоможуть ще краще розуміти математику й тренувати критичне мислення, важливе для будь-якої професії", – сказали Зеленські.

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

У музеї Володимир Зеленський з'явився у чорному лонгсліві з вишитим тризубом, чорних штанях і чорному взутті.

Пані Олена для своєї появи обрала чорний костюм-трійку, який складався з жакета з накладними кишенями, жилету і широких штанів. На першій леді також була біла сорочка і чорне взуття. Вона зробила акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках, прикрасила вуха елегантними сережками, а до лацкану жакета прикріпила брошку.

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у штанному костюмі і з чорною сумкою відвідала Львів.

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