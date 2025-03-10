Президент у лонгсліві з гербом, перша леді – у штанному костюмі: Зеленські на церемонії вручення премії імені Тараса Шевченка

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025.

Зеленський привітав лауреатів і відзначив, що голос українських митців говорить світові правду про війну, підтримує людей усередині країни та в майбутньому розповідатиме про нові часи мирної, сильної й безпечної України.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Щиро дякую кожному митцю, який став частиною нашої спільної справи – боротьби за майбутнє України. Дякую тим багатьом діячам культури, які безпосередньо долучилися до Сил безпеки й оборони. Дякую тим артистам, які постійно відвідують наших воїнів на передовій, проводять в Україні та за кордоном благодійні заходи, збирають кошти й закривають потреби того чи іншого підрозділу. І дякую всім тим митцям, які присвячують своє життя творенню заради інших", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський / Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир Зеленський постав на заході у чорному лонгсліві-поло з вишитим гербом і чорних штанях-поло.

Перша леді обрала для своєї появи чорний штанний костюм і білий топ. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж та елегантні сережки у вухах.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

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