Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Президент – у синій куртці, перша леді – у шкіряних штанях: Байдени на церемонії запалення різдвяної ялинки

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
2295
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Президент – у синій куртці, перша леді – у шкіряних штанях: Байдени на церемонії запалення різдвяної ялинки

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Президентське подружжя відвідало штат Массачусетс, щоб взяти участь у щорічному традиційному івенті.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден приїхали до Нантакету, штат Массачусетс. Там вони взяли участь у щорічній церемонії запалення вогнів на різдвяній ялинці.

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Для цієї поїздки Джо обрав синю куртку, чорний светр, поло, світлі штани і чорну бейсболку.

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл продемонструвала образ total black. На ній була куртка, шкіряні штани і замшеві чоботи на стійких підборах. Лук вона доповнила шкіряними рукавичками.  

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press
Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Під час заходу Байдени не стримували емоцій. Вони тішилися, усміхалися, а Джо навіть свистів, засунувши пальці до рота.

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого року на церемонії запалення різдвяної ялинки перша леді з'явилася у схожому аутфіті.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2295
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація