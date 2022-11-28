Президент – у синій куртці, перша леді – у шкіряних штанях: Байдени на церемонії запалення різдвяної ялинки

Президентське подружжя відвідало штат Массачусетс, щоб взяти участь у щорічному традиційному івенті.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден приїхали до Нантакету, штат Массачусетс. Там вони взяли участь у щорічній церемонії запалення вогнів на різдвяній ялинці.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Для цієї поїздки Джо обрав синю куртку, чорний светр, поло, світлі штани і чорну бейсболку.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл продемонструвала образ total black. На ній була куртка, шкіряні штани і замшеві чоботи на стійких підборах. Лук вона доповнила шкіряними рукавичками.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Під час заходу Байдени не стримували емоцій. Вони тішилися, усміхалися, а Джо навіть свистів, засунувши пальці до рота.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого року на церемонії запалення різдвяної ялинки перша леді з'явилася у схожому аутфіті.

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