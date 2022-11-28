Президент – у синій куртці, перша леді – у шкіряних штанях: Байдени на церемонії запалення різдвяної ялинки

Президентське подружжя відвідало штат Массачусетс, щоб взяти участь у щорічному традиційному івенті.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден приїхали до Нантакету, штат Массачусетс. Там вони взяли участь у щорічній церемонії запалення вогнів на різдвяній ялинці.
Для цієї поїздки Джо обрав синю куртку, чорний светр, поло, світлі штани і чорну бейсболку.
Джилл продемонструвала образ total black. На ній була куртка, шкіряні штани і замшеві чоботи на стійких підборах. Лук вона доповнила шкіряними рукавичками.
Під час заходу Байдени не стримували емоцій. Вони тішилися, усміхалися, а Джо навіть свистів, засунувши пальці до рота.
Нагадаємо, минулого року на церемонії запалення різдвяної ялинки перша леді з'явилася у схожому аутфіті.
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