Президент у світшоті з гербом, перша леді – у червоному светрі: Зеленські відвідали прийомну родину

Президентське подружжя поспілкувалося з великою прийомною сім'єю.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська відвідали з нагоди Різдва велику прийомну родину і передали їй ключі від нового будинку, який побудували у межах проєкту Фундації першої леді "Адреса дитинства".
Президентське подружжя оглянуло будинок і поспілкувалося з батьками і дітьми.
"Вітаємо вас зі святами. Нехай Різдво принесе вам багато подарунків, які ви хочете. Щоб у вас усе тут було добре, тепло", – побажала Олена.
Там президент постав у чорному світшоті з гербом на серці і штанях кольору хакі. На першій леді був червоний светр і чорні штани-палацо зі шкіряним чорним поясом.
До слова, родина Алексєєнків із десятьма прийомними дітьми до 2022 року жила у селищі неподалік Каховки, де у них був власний будинок на 100 кв. м. Але, через повномасштабне російське вторгнення та окупацію селища, вони були змушені залишити свій дім і евакуюватися.
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