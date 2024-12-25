Президент у світшоті з гербом, перша леді – у червоному светрі: Зеленські відвідали прийомну родину

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська відвідали з нагоди Різдва велику прийомну родину і передали їй ключі від нового будинку, який побудували у межах проєкту Фундації першої леді "Адреса дитинства".

Президентське подружжя оглянуло будинок і поспілкувалося з батьками і дітьми.

Володимир Зеленський і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вітаємо вас зі святами. Нехай Різдво принесе вам багато подарунків, які ви хочете. Щоб у вас усе тут було добре, тепло", – побажала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там президент постав у чорному світшоті з гербом на серці і штанях кольору хакі. На першій леді був червоний светр і чорні штани-палацо зі шкіряним чорним поясом.

Володимир Зеленський / Фото: Instagram Олени Зеленської

До слова, родина Алексєєнків із десятьма прийомними дітьми до 2022 року жила у селищі неподалік Каховки, де у них був власний будинок на 100 кв. м. Але, через повномасштабне російське вторгнення та окупацію селища, вони були змушені залишити свій дім і евакуюватися.

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