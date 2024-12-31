Президент у вишиванці, перша леді – у білій блузці: Зеленські привітали всіх з Новим роком

Президентське подружжя поділилося з підписниками гарною святковою світлиною, зробленою біля ялинки.
Президентське подружжя України Володимир і Олена Зеленські опублікували в Instagram миле спільне фото, на якому вони зазнімковані біля новорічної ялинки, прикрашеної золотисто-молочними іграшками, солом'яним декором і ліхтариками. Олена стоїть позаду чоловіка і вони тримаються за руки.
Перша леді одягнена у вишукану білу блузку з пишними рукавами і коміром-стійкою, яку поєднала з чорним низом. Свій образ Олена доповнила акуратним укладанням, макіяжем у ніжних відтінках та красивими сережками і намистом.
Президент обрав гарну вишиванку кольору хакі і штани в тон.
"Наш 2024-й. Кожен його день здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає.
Праця і сміливість, людяність і принциповість цілого народу наповнювали цей рік. А ще – турбота, розвиток і любов, прагнення змінити реальність на краще попри все.
Ми, українці, знаємо, як це – не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. І 2024-й став саме таким – здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни.
Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!" – написало президентське подружжя.
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