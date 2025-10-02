Президент Макрон поцілував королеву Мері на публіці: реакцію її чоловіка короля Фредеріка X зазнімкували фотографи

Еммануель Макрон цілує королеву Мері, на задньому фоні її чоловік — король Фредерік X / © Getty Images

Королівське подружжя Данії привітало президента Франції після прибуття на вечерю для глав держав та урядів ЄС у палаці Амалієнборг у Копенгагені з нагоди засідання Європейського політичного співтовариства (ЄПС), яке відбудеться 2 жовтня.

Данська королева Мері була одягнена в пальто без коміра чорного кольору від Harris Wharf London, топ кольору слонової кістки з крепу Сarla Zampatti і штани-кльош від цього самого бренду, а взула Мері чорні туфлі-човники з білими носами з лакованої шкіри від Gianvito Rossi. Королева одягла сережки з діамантами, зробила насичений макіяж та світлий манікюр, а також доповнила образ кількома каблучками та браслетом із діамантами на зап’ясті.

Король Фредерік X, Еммануель Макрон і королева Мері / © Getty Images

Під час привітання Еммануель Макрон тепло обійняв королівську особу і поцілував її в щоку. Мері усміхалася і відповіла йому таким самим вітанням. У цей момент камери зазнімкували реакцію чоловіка королеви — короля Фредеріка X, він, здається, був трохи збентежений або просто дуже серйозний в порівнянні з його сяйливою дружиною і президентом Франції.

Король Фредерік X, Еммануель Макрон і королева Мері / © Getty Images

Раніше схоже фото зробили під час зустрічі Макрона з королевою Каміллою у Віндзорі. Еммануель, як істинний француз, дуже велелюбний і не соромиться виявляти свої емоції на публіці.