ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
777
Час на прочитання
1 хв

Президент у вишиванці, перша леді — у білому костюмі: Зеленські на заходах із нагоди Дня Незалежності України

Президент України і перша леді у гарних луках з’явилися на заходах у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Володимир та Олена Зеленські

Володимир та Олена Зеленські / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у заходах із нагоди Дня Незалежності України. Подружжя вшанувало пам’ять загиблих захисників і захисниць України, взяло участь у заході на Софійській площі і в молитві за Україну, яка відбулася у Софійському соборі.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Володимир Зеленський зʼявився цього дня у стильній лляній чорній сорочці, вишитій білими нитками технікою гладь, від українського бренду Etnodim. Сорочка мала комір-стійку, розріз із застібкою на кнопку і була прикрашена символічною вишивкою з орнаментами рівнового хреста, меча, булави, дубового листя і стилізованого герба. «Вони несуть в собі символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України», — зазначено на сайті бренду.

Верх він поєднав із чорними штанями і чорним взуттям.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Перша леді постала в білосніжному ансамблі. На ній був елегантний костюм, який складався з жакета цікавого крою і штанів-палацо зі стрілками, а також сорочка. Вбрання Зеленська поєднала із замшевими туфлями шоколадного відтінку.

У дружини президента була гарна зачіска з локонами і ніжний макіяж. Із прикрас Олена використала золоті сережки-цвяшки, а до лацкану прикріпила золоті брошки у вигляді хрестиків.

/ © Associated Press

© Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie