Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у заходах із нагоди Дня Незалежності України. Подружжя вшанувало пам’ять загиблих захисників і захисниць України, взяло участь у заході на Софійській площі і в молитві за Україну, яка відбулася у Софійському соборі.

Володимир Зеленський зʼявився цього дня у стильній лляній чорній сорочці, вишитій білими нитками технікою гладь, від українського бренду Etnodim. Сорочка мала комір-стійку, розріз із застібкою на кнопку і була прикрашена символічною вишивкою з орнаментами рівнового хреста, меча, булави, дубового листя і стилізованого герба. «Вони несуть в собі символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України», — зазначено на сайті бренду.

Верх він поєднав із чорними штанями і чорним взуттям.

Перша леді постала в білосніжному ансамблі. На ній був елегантний костюм, який складався з жакета цікавого крою і штанів-палацо зі стрілками, а також сорочка. Вбрання Зеленська поєднала із замшевими туфлями шоколадного відтінку.

У дружини президента була гарна зачіска з локонами і ніжний макіяж. Із прикрас Олена використала золоті сережки-цвяшки, а до лацкану прикріпила золоті брошки у вигляді хрестиків.