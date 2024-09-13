При дворі розкритикували сімейне відео Кейт та Вільяма: що з ним не так

Цього тижня Кейт та Вільям Уельські поділилися дуже особистим сімейним відео, щоб повідомити, що принцеса завершила курс превентивної хіміотерапії.

Однак суперпопулярне відео, опубліковане Кенсінгтонським палацом, поділило думки придворних і викликало різку реакцію з боку деяких друзів короля Чарльза та королеви Камілли. Видання Daily Mail детальніше проаналізувало цю реакцію у своїй новій публікації.

Відомо, що король Чарльз, який все ще бореться з раком, і королева Камілла не прокоментували незвичайний трихвилинний фільм, знятий Віллом Ворром про родину Уельських.

Відео демонструє наскільки радикально змінився підхід принца Вільяма і Кетрін до спілкування порівняно з більш традиційними методами, яким віддають перевагу Чарльз і Камілла, а до них віддавала перевагу і королева Єлизавета II.

Деякі друзі короля налаштовані критично, мовляв у відео показані батьки Кейт – Керол та Майкл Міддлтони, але немає Чарльза та Камілли.

"Невипадково у фільмі з'являються Міддлтони, а не король і королева. Можу вас запевнити, що Чарльза і Каміллу не будуть знімати як тих, хто цілується на пляжі (як Вільяма і Кетрін). Це безперечно не по-королівськи", — заявило одне з джерел у палаці.

Інший же висловився ще радикальніше: "Усі ці лежання, обійми та поцілунки — вони не сопливі підлітки. Це здавалося маніпуляцією. Це те, що зробила б Меган. Весь час, зусилля і витрати, вкладені у створення відео, можна було б витратити з більшою користю на щось інше. Чому б не відвідати інших жінок, які лікуються від раку? Саме так вчинила б принцеса Діана.

Але думки розділилися. Автор статті Річард Еден написав, що вважає останнє відео Уельських дуже милим, але:

"Я підтримую ці коментарі зараз. Вільяму та Кетрін не потрібно бути "королівськими особами Instagram", які прагнуть "лайків" та "взаємодії" в Мережі", — каже автор. "Їм необхідно наслідувати приклад королеви Єлизавети. Покійна королева завжди прагнула йти в ногу з новітніми технологіями, але в той же час зберігати гідність монархії.

Я впевнений, що вона вчинила б так само, як Кетрін, яка зробила заяву в березні після того, коли їй поставили діагноз "рак", і, можливо, випустила б просте відео, що інформує країну про стан її здоров'я, але не більше", — пише автор.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям/фото: The Prince and Princess of Wales

У Букінгемському палаці відмовилися від детальних коментарів. "Їхні Величності вважають подробиці в цьому оголошенні чудовою новиною і продовжать пропонувати всю свою любов, думки та підтримку принцесі на її шляху до повного одужання", — заявили там.

Представник Кенсінгтонського палацу також відмовився коментувати, чому у відео фігурують Міддлтони, а Їхні Величності — ні.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком Вільямом / Фото: Getty Images

Королівські ж шанувальники залишилися в захваті від появи всієї родини в такому милому і душевному відео.

Читайте також: