Приборкав хвилю: шанувальники в захваті від того, як принц Гаррі серфить на дошці

Одного разу Меган Маркл подарувала своєму чоловікові Гаррі уроки серфінгу і ось через чотири роки принц продемонстрував свої навички.

У Мережі з'явилися неймовірні кадри, де принц Гаррі демонструє свої навички серфінгу в Каліфорнії. Герцог Сассекський брав уроки серфінгу у суперзірки Келлі Слейтера у Ліморі, Центральна Каліфорнія.

На відео, опублікованому в Instagram професійного серфера Раймана Ван Бастолаєра, Гаррі приборкує хвилю і робить це чудово.

Ван Бастолаєр, відомий у співтоваристві серфінгістів своїми подвигами на великих хвилях на Таїті, написав у підписі до відео з Гаррі: "На Таїті ми як і раніше звемо тебе принцом Гаррі. Але на Surf Ranch ти мій брат. Для мене було честю, що ти займаєшся серфінгом зі мною та Келлі Слейтером”.

Шанувальники принца також захопилися відео. Вони пишуть:

"Це найкраще досягнення когось із королівської родини", "Чудово, що він живе своїм найкращим життям", "Свобода. Принц Гаррі у чудовій формі у свої 40", "Це людина, яка, як вони думають, благає повернутися в холодну мокру Англію, щоб жити в коробці із взуттям”.

Відомо, що Меган Маркл купила Гаррі уроки серфінгу на його 36-й день народження. Весь цей час він відкладав цю справу і ось, нарешті, відсвяткувавши 40-річчя, таки вирішив приборкати хвилю.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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