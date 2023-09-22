Прибули до Бордо: вітер знову зіпсував укладання королеві Каміллі, але вона мала неперевершений вигляд

У короля Чарльза та королеви Камілли сьогодні останній день державного візиту до Франції.

Сьогодні вдень королівське подружжя прибуло з Парижа до Бордо. Після заходів у столиці монарх вирушив на південь, у Бордо, щоб зосередитись на більш особистій пристрасті - навколишньому середовищі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

76-річна Камілла мала просто чудовий вигляд в бірюзовій сукні-пальто від Анни Валентайн, у сережках з бірюзою і з діамантовою брошкою, пришпиляною у неї на грудях, яка раніше належала її покійній свекрусі королеві Єлизаветі II. Взута Камілла була в сірі туфлі-човники на підборах. Погода в аеропорту знову виявилася вітряною і так і норовила зіпсувати укладання Каміллі.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Чарльз одягнув світло-сірий костюм, білу сорочку в клітинку і блідо-рожеву краватку до тону якої підібрав нагрудну хустку. Король уже встиг посадити дерево біля ратуші.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Якось ми збирали для вас цілу добірку з фотографіями і показували, як Єлизавета II та її родичі висаджували дерева. Для монархів – це традиція.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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