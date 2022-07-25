Причину вже озвучено: "занадто здоровому" Путіну двічі викликали медиків вихідними

Джерело, наближене до оточення президента Росії, не згодне з оцінкою керівника ЦРУ про стан здоров'я Путіна.

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня виступаючи на Форумі з безпеки Аспена в Колорадо засумнівався в тому, що президент РФ Володимир Путін справді серйозно хворий. Він заявив, що кремлівський лідер має "надто здоровий вигляд", а люди просто видають бажане за дійсне.

Але телеграм-канал Generall SVR у новому своєму пості знову повідомляє, що зі здоров'ям диктатора Путіна не все гаразд.

"Надто здоровому", на думку директора ЦРУ, президенту Росії Володимиру Путіну в ніч проти суботи 23 липня знадобилася термінова медична допомога. Близько першої години ночі до президента викликали медпрацівників, які чергували в резиденції. Путін поскаржився на сильну нудоту. Через двадцять хвилин була викликана додаткова бригада медиків з лікарями президента. Відомо, що лікарі надавали допомогу та були біля Путіна протягом трьох годин і після покращення стану президента залишили його покої”, - повідомляє канал.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

У зв'язку з цим було ухвалено рішення, що цього тижня на заходах, де буде потрібна присутність Путіна, його замінить двійник.

Чутки про те, що Путін має кілька двійників і вони вже давно "в роботі" ходять теж не перший місяць. Припускали, що під час нещодавнього візиту до Ірана приїжджав також не сам Путін, а його двійник. Цю версію прокоментував і керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Я прямо не відповім на це запитання ( про стан Путіна — ред. ), тільки натякну. Подивіться, будь ласка, момент виходу умовного Путіна з літака. Чи це Путін взагалі?" - коротко відповів Буданов.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Більше фото та відео з візиту Путіна до Ірана ми вам показували раніше.

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