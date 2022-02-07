Приділяє увагу психічному здоров'ю: герцогиня Кейт прочитала казку дітям

Герцогиня Кембриджська охоче бере участь у проєктах, пов'язаних із психічним здоров'ям дорослих та дітей.

Наступної неділі у програмі CBeebies Bedtime Story вийде програма, в якій герцогиня Кейт прочитає казку "Сова, яка боялася темряви" Джилл Андерсон. Кажуть, ця історія ідеально підходить темі Тижня психічного здоров'я дітей, у рамках якого вийде випуск із герцогинею, оскільки в казці йдеться про совенку, якій допомагають набратися впевненості та подолати власні страхи.

"Я дуже пишаюся тим, що герцогиня прочитала казку CBeebies на ніч, коли ми відзначаємо 20-річчя наших каналів CBeebies та CBBC. Це така особлива та актуальна історія, яка чудово відображає тему Тижня психічного здоров'я дітей цього року. Мені не терпиться побачити, як вона розповість про таку класичну історію, і я впевнена, що наші глядачі на неї теж дуже чекають", — сказала Патрісія Ідальго, директорка дитячих та освітніх програм BBC", — повідомляє whattowatch.com.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

У Кетрін та принца Вільяма троє дітей. Як багатодітна мати, герцогиня Кембриджська розуміє, як важливо приділяти психічному здоров'ю дітей увагу та час.

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