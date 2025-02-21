Приголомшила новим іміджем: Юлія Тимошенко з'явилася на заході з новою зачіскою і красивим намистом

Лідерка партії "Батьківщина" змінила свою фірмову косу на укладання з локонами.

Юлія Тимошенко сьогодні, 21 лютого, з'явилася на Київському Безпековому форумі у Києві і приголомшила зміною свого іміджу.

Світлини народної депутатки опублікував на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов.

Юлія Тимошенко/Фото: Ян Доброносов

Юлія Володимирівна постала на заході у діловому чорному костюмі, який складався з жакета і спідниці-олівця, білій сорочці і чорних капронових колготах.

Юлія Тимошенко/Фото: Ян Доброносов

А ще пані Тимошенко продемонструвала нову зачіску, з якою вона ще не виходила на публіку. Її довге волосся пшенично-русявого відтінку було розпущене і укладене у локони.

Свій образ нардепка доповнила ніжним макіяжем і французьким манікюром. А шию Юлія Володимирівна прикрасила масивним квітковим чорним намистом із бісером та намистинами. Лук вийшов красивим і вишуканим.

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