Приготувати може кожен: названа улюблена страва сина Меган Маркл та принца Гаррі

Нещодавно ми розповідали вам, що полюбляють в повсякденному житті члени британської королівської родини.

У матеріалі ми згадали і про смакові уподобання королеви Єлизавети II, а також поговорили про її найближчих родичів. Згадали також, що однією з улюблених страв принца Гаррі та його дружини Меган є запечене курча. До речі, це була саме та страва, яка стояла на столі того вечора, коли принц Гаррі запитав у коханої, чи вийде вона за нього заміж.

А що ж любить їсти старший син пари – Арчі? Якось у розмові з Джеймсом Корденом для шоу The Late Late Show принц Гаррі розповів, що його син дуже любить вафлі. Це його найулюбленіша страва на сніданок. Гаррі навіть розповів, що вафельницю їм із Меган подарувала його бабуся королева Єлизавета ІІ. Схоже, це було до того, як пара "побила всі горщики" з королівською родиною.

Меган і Гаррі із сином Арчі / Getty Images

А ось про смакові уподобання Лілібет поки говорити зарано. Малечі лише п'ять місяців, швидше за все її улюбленою їжею зараз є молоко мами та перший прикорм.

Меган та Гаррі / Getty Images

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