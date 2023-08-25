Прихильники стурбовані: Instagram княгині Шарлін зник із платформи

Дружина князя Альбера II хоч і не дуже активно, але ділилася фотографіями зі свого особистого та сімейного життя на своїй сторінці у Instagram.

У четвер особистий обліковий запис принцеси в Instagram зник з платформи, мабуть, його деактивували або видалили. 45-річна княгиня Шарлін раніше користувалася ніком @hshprincesscharlene, але зараз такої сторінки не існує.

Княгиня Шарлін з дочкою принцесою Габріеллою / Фото: Instagram княгині Шарлін

Особистий профіль принцеси не доступний, але сторінка її благодійного фонду активна. Благодійна діяльність дружини князя Альбера спрямована на те, щоб покласти край утопленню шляхом підвищення поінформованості громадськості про небезпеку води, навчання дітей плаванню та прищеплення цінностей спорту наступному поколінню. Це цілком природно для колишньої олімпійської плавчині, яка виступала за Південну Африку (де вона виросла) на літніх іграх у Сіднеї 2000 року — того ж року вона познайомилася з принцом Альбером.

Нагадаємо, нещодавно випливли нові подробиці дивного шлюбу князя Альбера II та княгині Шарлін. Вони в шлюбі уже понад 12 років, але не живуть, як пара разом.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

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