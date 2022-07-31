Прибив комара однією лівою: у Путіна проблеми з правою рукою (відео)

Президент РФ Путін, з'являючись на публіці, намагається не показувати свою немічність, але його тіло видає його проблеми зі здоров'ям.

Путін провів огляд музейно-історичного парку в Кронштадті разом із міністром оборони Сергієм Шойгу та його дочкою Ксенією Шойгу, яка є керівником проєктного офісу зі створення туристично-рекреаційного кластера "Острів фортів".

Відео із зустрічі одразу опублікували в соцмережах. На ньому видно, як донька Шойгу розповідає президентові про проєкт, а він намагається відмахуватись від комарів.

До того ж робить це навмисно лише однією рукою (лівою), права рука водночас зовсім не задіяна, хоча очевидно, що президент правша (судячи з його численних фото).

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Ймовірно те, що права рука диктатора практично не рухається, пов'язане з його неврологічними захворюваннями, які не загрожують життю. Раніше в ЗМІ багато разів писали про те, що Путін може мати хворобу Паркінсона або якісь інші неврологічні розлади.

Однією Лівою. Путін впорався з комаром на прогулянці pic.twitter.com/uyrZOVH0JR — Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) July 31, 2022

Про це свідчить і те, як Путін під час нещодавнього візиту до Тегерана помітно кульгав і не зміг нормально зійти з трапу літака.

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