Прихований талант герцогині Кейт: коли дружина принца Вільяма навчилася грати на фортепіано

Нещодавно герцогиня Кембриджська всіх здивувала своєю грою на фортепіано.

Кейт акомпанувала музикантові Тому Волкеру, коли він виконував свою пісню For Those Who Can't Be Here! в рамках різдвяного концерту Together at Christmas, що відбувся у Вестмінстерському абатстві.

Всі знали, що Кейт Міддлтон – хороша спортсменка, в минулому вона займалася багатьма видами спорту, а також всі знають її любов до фотографії, але на концерті герцогиня здивувала ще одним талантом, який приховувала від широкої публіки – грою на піаніно.

Як розповіло королівське джерело, ідея вистави належить самій герцогині Кембриджській. Як і ідея, сісти за фортепіано, адже виявилося, що Кейт грала вдома під час пандемії і це дуже допомагало відволікатися від ситуації, що склалася навколо.

"Музика була дуже важлива для герцогині під час карантину", - каже королівське джерело. "Вона також усвідомлює, яким потужним чином музика об'єднує людей - особливо у важкі часи. З цих причин вона прагнула таким чином брати участь у виступі Тома", - пише People.

Колишній учитель Кейт з гри на фортепіано Деніел Ніколлс раніше розповідав, що під час навчання Кейт дійшла до третього класу за класом фортепіано (вищий клас – восьмий). Він говорив: "Я не думаю, що хтось сказав би, що вона збирається стати концертною піаністкою, але в неї це добре виходило, вона завжди робила все, що їй говорили".

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

І на різдвяному концерті герцогиня це продемонструвала. До речі, відомо також, що Кейт також вивчала спів та флейту.

