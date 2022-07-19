Приховувати хворобу стає все важче: Путін помітно кульгав на виході з літака в Ірані

Річ у тім, що спускаючись трапом, Путін помітно шкутильгав, а коли треба було зійти з нижньої сходинки, дивно зістрибнув і вдавав, що так і потрібно. Водночас його охорона впоралася зі сходами цілком успішно і не робила подібних дурних рухів.

Ймовірно, причиною кульгавості є чи старість, чи стара травма, чи серйозна хвороба. Адже не дарма неодноразово просочувалися чутки, що Путін відчуває біль у нозі.

Володимир Путін / Фото: Getty Images

Володимир Путін / Фото: Getty Images

Але, як відомо, російському "фюреру" приписують не одне захворювання, і різні розслідувачі неодноразово заявляли, що у нього може бути мозковий розлад, викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає внаслідок лікування онкологічних захворювань стероїдами. Також неодноразово у Путіна помічали симптоми хвороби Паркінсона, синдрому Аспергера, і навіть обговорювали, що він може мати рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

Але всі ці приписані йому хвороби, звісно ж, є лише припущеннями, адже Кремль ніколи офіційно не розповідав про реальний стан свого ватажка. На будь-які запитання щодо здоров'я Путіна його прессекретар Пєсков завжди відповідав, що з Путіним все гаразд. Робив Пєсков це навіть тоді, коли прем'єр-міністра Японії скасував візит до Москви 2021 року "через погане самопочуття президента Росії", і навіть тоді, коли про проблеми зі спиною у Путіна проговорився його соратник Лукашенко: "Я знаю, що в нього проблема. Він любить дзюдо. Він підняв хлопця, зробив кидок і підвернув хребет". Сам же Путін колись зізнався в інтерв'ю, що впав із коня.

Також Пєсков спростовував чутки, що Путіну потрібна операція на спині, але найуважніші помітили, що своїми навичками дзюдо Путін не хизується вже досить давно, що він не любить літати літаком і дивно смикає кінцівками. А закордонна та російська преса також неодноразово згадували, що відмовитися від польотів йому рекомендували лікарі. Але водночас всі, за словами Пєскова, чутки "про спину Путіна" "сильно перебільшені".

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