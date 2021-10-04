Прикраса в стилі ардеко: королева Єлизавета II одягла на захід брошку своєї бабусі

Прикраса в стилі ардеко: королева Єлизавета II одягла на захід брошку своєї бабусі

Брошки — одні з улюблених прикрас королеви Єлизавети II.

Монархиня обожнює брошки, одягає прикрасу практично до кожного свого образу і у кожної такої брошки є своя історія.

Минулого тижня 95-річна Єлизавета II у супроводі принца Чарльза і його дружини герцогині Камілли офіційно відкрила шосту сесію шотландського парламенту в Holyroodhouse.

Королева Єлизавета II з принцом Чарльзом і герцогинею Каміллою / Getty Images

Королева одягла класичне пальто зеленого кольору, яке прикрашали великі золоті ґудзики. Цей образ також доповнив капелюх в улюбленому фасоні королеви, чорні туфлі Anello & Davide сумка з маленькою ручкою від Launer і рукавички.

На грудях у Її Величності була пришпилена брошка з чортополоху в стилі ардеко, яка спочатку належала її бабусі — королеві Марії Текській. Королева Марія носила цю брошку, як і багато інших, на своєму капелюсі.

Принцеса Єлизавета зі своїм дідом королем Георгом V і бабусею королевою Марією Текською / Getty Images

Після смерті Марії Текської більшу частину її ювелірної скриньки успадкувала її онучка і на той момент вже королева Великої Британії Єлизавета II. Довгий час монархиня не носила прикрасу і вперше одягла її 2011 року, коли фотографувалася для свого офіційного портрета. Відтоді Єлизавета II одягає цю брошку на важливі заходи в Шотландії.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Королева Єлизавета II / Associated Press

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Прикраси королеви Єлизавети II (16 фото)

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