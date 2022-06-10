Прикраса з непростою історією: що відомо про діамантову брошку Єлизавета II, в якій вона з'явилася на балконі палацу

Кожна прикраса, в якій королева Великої Британії Єлизавета II з'являється на публіці, приховує у собі якусь історію. Особливо любить монархиня брошки і в її колекції їх величезна кількість, не рідко ці прикраси мають дуже сентиментальний характер, наприклад, були подаровані її коханим чоловіком, належали матері чи бабусі.

На початку червня Єлизавета II святкувала платиновий ювілей – на престолі вона вже 70 років. З цього приводу у країні проводилися заходи, у яких брала участь і сама королева. Також у фінальний день святкування вона традиційно з'явилася на балконі Букінгемського палацу, щоби привітати своїх підданих. На королеві було того дня вбрання яскраво-зеленого кольору і капелюх, а ось прикрасила пальто Її Величності особлива діамантова брошка у вигляді банта, яка перейшла їй у спадок від королеви Вікторії. Брошка є частиною набору, в який входило три однакові брошки із платини різного розміру, інкрустовані діамантами.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Однак у цієї прикраси дуже цікава історія походження, адже вона є практично копією вже існуючих брошок, які носила колись королева Шарлотта, дружина короля Великої Британії Георга III. Коли 1838 року онука Шарлотти, Вікторія, зійшла на престол, вона успадкувала цей діамантовий набір своєї бабусі та ще безліч її прикрас, але вже 1958 року їх втратила.

Королева Вікторія / Фото: Getty Images

А все через те, що протягом багатьох років між Вікторією та її дядьком, королем Ернстом-Августом Ганноверським, точилася безперервна боротьба за те, які коштовності корони належали їй, а які йому. Аргументував Ернст-Август свої претензії тим, що прикраси були перевезені до Англії Георгом I (його прапрадідом, який був першим представником Ганноверської династії на королівському троні Великої Британії), тому невід'ємно належали Ганноверській короні.

Портрет Ернста-Августа, короля Ганновера / Фото: Getty Images

Після тривалих судових позовів Вікторію зобов'язали прикраси повернути. Але вона передала своєму двоюрідному братові, королю Ганновера Георгу V, лише кілька предметів, у тому числі маленьку діамантову весільну корону королеви Шарлотти та кілька інших діамантових прикрас, серед яких були і три діамантові брошки у вигляді бантів.

Схоже, ці брошки Вікторія дуже любила, бо після того, як їй довелося їх віддати родичам, вона доручила ювелірному дому Garrard створити три нові брошки у вигляді бантів. У нових ювелірних виробах було використано каміння з прикрас, які вона не носила. Нові ж брошки Вікторія носила дуже часто і наказала назвати їх реліквіями Корони. Відтоді діамантовий набір передавався від королеви до королеви. Їх часто носила королева Александра, прикрашавши спідницю своєї сукні, а ось королева Марія воліла носити у верхній частини сукні - на животі чи декольте.

Король Едуард VII зі своєю дружиною королевою Александрою / Фото: Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон носила ці прикраси традиційніше, прикрашаючи капелюхи, пальта чи сукні лише однієї з них. Так почала робити і Єлизавета II, коли успадкувала цей набір. Більш того, брошки-банти стали одними з найулюбленіших у монархині і вона дуже часто в них з'являлася на найважливіших заходах у своєму житті, одну з них вона також одягала на похорон принцеси Діани.

Королева Єлизавета II на похороні принцеси Діани, 6 вересня 1997 рік / Фото: Getty Images

Також 1986 року королева позичила одну з брошок Сарі, герцогині Йоркської, яка нещодавно стала дружиною її сина, щоб та одягла її для щорічного заходу The Braemar Games у Шотландії. Цей жест із боку королеви був дуже незвичайним, але для герцогині мав величезне значення, оскільки вона велика шанувальниця королеви Вікторії.

Читайте також: